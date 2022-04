Sarri via a fine stagione: Lazio, la notizia spiazza i tifosi

Spuntano interessanti novità sul futuro di Maurizio Sarri. La permanenza del tecnico alla Lazio ad oggi non è poi così certa.

La Lazio in campo continua ad inseguire i suoi obiettivi. Dopo il cocente ko nel derby, una partita che a Roma fa mezzo campionato, i biancocelesti si sono comunque rimessi in carreggiata ottenendo una preziosissima vittoria contro il Sassuolo.

La corsa alle posizioni che vanno dall’Europa League al niente coppe il prossimo anno, con in mezzo anche la Conference League e l’incognita del posto dato dalla Coppa Italia, è molto serrata. Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina si contendono i due posti in Europa League e quello in Conference League (con la Fiorentina che potrebbe però raggiungere l’Europa League attraverso la Coppa Italia, ndr).

Nonostante questo momento che richiederebbe massima attenzione, la Lazio è particolarmente distratta dalle vicende extracampo. Una tra tutte quella che riguarda il suo tecnico Maurizio Sarri. Il suo futuro infatti non è poi così certo come lo si potrebbe credere.

Lazio, Sarri e quella clausola che può sfruttare per liberarsi subito

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri Sarri, Lotito e Tare si sono incontrati. Sul tavolo ci sono la permanenza dei big, ma anche appunto il futuro del tecnico toscano. Il rinnovo al momento è un rebus, con Lotito che non è affatto intenzionato ad esonerare un tecnico che gli costerebbe 7 milioni lordi a stagione.

Dal canto suo però Sarri potrebbe far valere una clausola particolare nel suo contratto. Il tecnico infatti pagando una penale potrebbe liberarsi entro il 30 maggio. Lotito osserva, Sarri attende. Il contratto è in scadenza nel 2023. Staremo a vedere se il rapporto continuerà anche la prossima stagione, magari dopo la qualificazione in Europa League ottenuta, o una delle due parti andrà alla rottura. Quello che è certo è che se la rottura la farà Sarri potrebbe essere questione di poche settimane.