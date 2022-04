Calciomercato Milan, doppio colpo da sogno: Maldini li regala a Pioli

La capolista della Serie A pensa anche al futuro. Il Milan di Pioli è la più grande rivelazione del campionato e Maldini pensa a grandi colpi

Il campionato del Milan sta andando quest’anno oltre le più grandi attese. L’obiettivo iniziale della squadra rossonera era la qualificazione in Champions League. Il club milanese, a poche giornate dal termine, guida la classifica ed i tifosi sognano la vittoria dello scudetto. Ormai questo obiettivo non è più utopia e le prossime gare saranno decisive.

Oltre agli impegni in campionato la dirigenza rossonera ed in particolare Paolo Maldini sono al lavoro per rinforzare la squadra e renderla competitiva per il prossimo anno per tutte le competizioni. Gli ultimi risultati potrebbero però portare a clamorose sorprese.

Secondo quanto riporta l’emittente iberica ‘Cadena Ser’ Maldini e la società starebbero pensando a grandi colpi per la prossima stagione. Questi obiettivi, entrambi giocatori del Real Madrid, arriverebbero però solo con la vittoria dello scudetto.

Milan, non solo Asensio: i rossoneri pensano ad Hazard

Da qualche giorno si è parlato dell’interesse dei rossoneri per il trequartista Marcos Asensio, ma questo non sarebbe l’unico nome che il Milan vede in casa Real. Secondo Cadena Ser la squadra di Pioli sarebbe in corsa per la stella belga Eden Hazard. I problemi fisici del calciatore hanno frenato le sue prestazioni ed Hazard è in uscita dal Real Madrid.

Non c’è solo il club attualmente capolista in Serie A sul giocatore, visto che su Hazard ci sarebbe il forte interesse dell’Arsenal e soprattutto del Borussia Dortmund. Nei tedeschi gioca Thorgan Hazard, fratello di Eden, e questa cosa potrebbe favorire un’eventuale trattativa tra le parti.