Juventus, Cassano lo ha fatto di nuovo: che schiaffo ad Allegri

Nel corso della Bobo Tv l’ex calciatore Antonio Cassano ha attaccato duramente la Juventus, Allegri ed il movimento del calcio italiano.

L’ex calciatore Antonio Cassano è diventato negli ultimi mesi un autentico fenomeno del web. Il pugliese, ex stella di Milan, Roma e Real Madrid, è uno dei protagonisti della trasmissione su Twitch Bobo Tv e, più volte negli ultimi mesi, le sue dichiarazioni hanno fatto discutere.

Nel corso dell’ultimo episodio della Bobo Tv ‘Fantantonio’ ha attaccato il calcio italiano, i suoi ideali di gioco e due importanti tecnici come Massimiliano Allegri e Fabio Capello. In particolare il tecnico della Juve è stato aspramente criticato (per l’ennesima volta) con pesanti dichiarazioni:

“Cosa ti porta la Juventus di Allegri ed il suo gioco? Oramai a livello internazionale non facciamo che collezionare figuracce, sia a livello di club che a livello di Nazionale”.

Cassano e le dure parole sul calcio italiano

L’Italia è fuori dal Mondiale, non c’è nessuna squadra in Champions League e non vinciamo la principale competizione europea di club dall’ormai lontano 2010. Cassano è andato giù pesante ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Il calcio italiano fa schifo! I suoi concetti di gioco sono superati cosi come tecnici come Massimiliano Allegri, Fabio Capello ed anche il Cholo Simeone in Spagna. Fortunatamente sono rimasti solo loro ed all’estero non funziona cosi. Il calcio italiano va riformato”. L’attacco di Cassano è solo l’ultimo delle diverse critiche arrivate in queste settimane, soprattutto dopo l’eliminazione dell’Italia dai Playoff Mondiali.