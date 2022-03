“Preghiamo che succeda”: Italia, la speranza di Cassano spiazza

L’Italia di Roberto Mancini sta attraversando un periodo nero: Cassano sorprende i tifosi con una inattesa speranza.

La sconfitta contro la Macedonia del Nord rappresenta uno dei punti più bassi della storia recente dell’Italia. La squadra di Ciro Immobile sta ricevendo diverse critiche in queste ore ed anche il ct non è uscito indenne. Sui social i tifosi si dividono tra chi vorrebbero le dimissioni del ct e chi invece vorrebbe la permanenza in panchina del tecnico campione d’Europa.

Nel corso del noto programma su Twitch Bobo Tv l’ex calciatore Antonio Cassano ha preso le difese del ct azzurro. Intervenuto nel corso del programma Fantantonio ha parlato cosi riguardo la Nazionale:

“Occorre dire la verità, la nostra nazionale è mediocre. La scorsa estate Mancini ha fatto un miracolo vincendo gli Europei e mostrando un calcio mai visto. Ora sono rammaricato per lui, chi chiede le dimissioni di Mancini dovrebbe vergognarsi”.

Italia, Cassano difende Mancini e critica alcuni azzurri

Oltre a difendere il ct della Nazionale, Cassano ha avuto parole di critica per alcuni calciatori azzurri, già bersagliati (ed a dire il vero distrutti) in queste ore. L’ex giocatore ha continuato: “Dovremmo pregare affinchè Mancini resti in panchina. Insigne, Immobile… in generale diversi calciatori mi sono sembrati in difficoltà! Diciamoci la verità quest’Italia è mediocre!”

Il problema attacco è probabilmente il dilemma principale per la Nazionale azzurra. Sono ormai anni che la squadra fatica a trovare un vero bomber ed anche agli scorsi Europei l’Italia ha vinto ma i suoi centravanti non hanno brillato. Cassano ha concluso con Christian Vieri affermando: “L’Italia non ha un vero bomber da quando sei andato via, Bobo”. Le parole suonano come una velata, neanche troppo, frecciata nei confronti dell’attaccante della Nazionale Ciro Immobile.