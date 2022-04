Lazio, è tutto deciso: arrivano un rinnovo e un doloroso addio

La Lazio ha già definito la strategia da seguire in vista della prossima sessione del mercato: in programma un rinnovo e un addio doloroso.

Altri due mesi da vivere al meglio, cercando di conquistare un piazzamento in zona Europa. Poi, per la Lazio, sarà tempo di pensare concretamente al mercato. La rosa, in particolare, andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione che riguarderà soprattutto il reparto difensivo ed il centrocampo. Tanti, infatti, gli addii in programma o possibili a cui faranno seguito altrettanti acquisti. Un nuovo progetto, che poggerà su una base solida.

Il tecnico Maurizio Sarri, infatti, resterà sulla panchina biancoceleste anche nella prossima stagione rinnovando il proprio contratto. Le recenti incomprensioni con la dirigenza (nella persona del direttore sportivo Igli Tare) sono state superate ed il recente meeting ha dato l’opportunità al club di definire una linea di mercato chiara e condivisa tra le parti.

All’allenatore, che a fine stagione potrebbe liberarsi tramite una specifica clausola, verranno garantiti giocatori maggiormente adatti al suo stile di gioco. L’elenco elaborato, stando a quanto riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, comprende 6/7 nomi tutti graditi a Sarri. Un piano di revisione totale finanziato dalla cessione di Sergej Milinkovic-Savic.

Lazio, Sarri resta: pronti almeno 6 acquisti

Il serbo, fin qui, ha totalizzato 9 gol e 10 assist in 40 presenze complessive tra campionato (30), Europa League (8) e Coppa Italia (2). Un bottino che lo ha fatto finire inevitabilmente nel mirino della Juventus (poco convinta di riaccogliere Paul Pogba) e diverse società della Premier League tra cui il Manchester United.

Vendendolo la Lazio conta di incassare almeno 70 milioni, che verranno spesi per portare nella capitale gli elementi individuati. In difesa, ad esempio, piace molto Alessio Romagnoli che a luglio lascerà a parametro zero il Milan mentre nelle scorse ore sono stati intensificati i contatti con gli agenti di Matias Vecino, al quale è stato proposto un triennale. Work in progress: Sarri vara la rivoluzione.