Lazio, il colpo per convincere Sarri: contratto pronto per il pupillo

La Lazio ha puntato il pupillo del tecnico Sarri per convincerlo a restare: accordo vicino, proposto un accordo triennale.

Sarà una vera e propria rivoluzione quella a cui andrà incontro la Lazio nella prossima sessione del mercato. Sono infatti tanti i giocatori che, al termine del campionato, lasceranno il club per trasferirsi altrove. Luiz Felipe, ad esempio, ha rifiutato tutte le proposte riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza e a partire da luglio (salvo sorprese) firmerà a parametro zero con il Betis.

Destino simile per Patric, in contatto con il Valencia. In lista di sbarco pure Thomas Strakosha, Pepe Reina e Lucas Leiva. Il portiere non ha convinto del tutto in questa stagione e verrà lasciato libero di scegliersi la sua prossima destinazione mentre lo spagnolo ha già fatto sapere di ritenere conclusa la sua esperienza in biancoceleste. Il regista, invece, in seguito all’esplosione di Davide Cataldi è scivolato indietro nelle gerarchie di Sarri perdendo il ruolo di titolare.

Tanti addii, a cui faranno seguito altrettanti acquisti. In porta, ad esempio, il sogno è Kepa Arrizabalaga che il Chelsea è disposto a cedere in prestito. Il tecnico lo vuole ma l’ingaggio percepito dallo spagnolo (7 milioni) rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per le casse della società. Da qui la scelta di puntare su Sergio Rico, di proprietà del PSG ed attualmente al Maiorca. A centrocampo, invece, i riflettori sono puntati su un giocatore in uscita dell’Inter.

Lazio, Sarri ha puntato Vecino: accordo ad un passo

Si tratta di Matis Vecino: l’accordo che lo lega ai nerazzurri scade a giugno e fin qui l’amministratore delegato Beppe Marotta non si è mostrato interessato a trovare una nuova intesa. Il suo profilo piace molto al tecnico il quale, in queste ore, ha chiesto al direttore sportivo Igli Tare di fare il possibile per portarlo nella capitale.

Per l’uruguaiano in particolare, stando a quanto riportato su twitter dal giornalista Nicolò Schira, è pronto un triennale ed un ruolo importante nel prossimo schieramento tattico della Lazio. Per ingaggiarlo resta da battere la concorrenza delle altre squadre, tra cui la Roma: la corsa per Vecino (non utilizzato da Simone Inzaghi nelle ultime due gare) si è ufficialmente aperta. E la Lazio, per convincere Sarri a restare, è pronto a mettere a disposizione del tecnico il suo pupillo.