“È stata dura…”: PSG, che retroscena. Donnarumma rompe il silenzio

In casa Psg Donnarumma torna a parlare dopo le difficili ultime settimane. Tanti i temi trattati dall’estremo difensore della Nazionale.

L’estremo difensore Gianluigi Donnarumma non ha vissuto dei bei momenti nell’ultimo mese. Il portiere campano ha vissuto da protagonista (in negativo) l’eliminazione del PSG dalla Champions League, usciti in malo modo contro il Real Madrid. Poco dopo l’azzurro ha preso parte alla clamorosa disfatta di Palermo con l’Italia uscita nelle semifinali Playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord.

Il calciatore azzurro è finalmente tornato a parlare e lo ha fatto attraverso i canali ufficiali del PSG: “La sconfitta contro il Real Madrid è stata dura, molto dura. Ma dobbiamo andare avanti. Comprendiamo la rabbia dei tifosi, ma dobbiamo solo lavorare e provare a far bene”.

Il Psg è ormai ad un passo dalla vittoria della Ligue1, è avanti di 12 punti sul Marsiglia ed il trionfo del titolo francese appare ad un passo. Nonostante questo successo la stagione del Psg viene vista da molti (compresi i tifosi) come un fallimento.

Psg, Donnarumma sulla stagione in corso

L’ex calciatore del Milan ha parlato della stagione in corso e della possibile vittoria del campionato. ‘Gigio’ ha continuato: “Per noi la Ligue 1 è importante, è un nostro obiettivo e sarebbe il decimo titolo per il PSG. Tutte la gare sono difficili e siamo consapevoli che sarà una battaglia fino alla fine. Dobbiamo farlo per noi e per i tifosi”.

I rapporti tra i tifosi del Psg ed i calciatori sono al momento abbastanza freddi ed addirittura nelle ultime settimane alcuni giocatori sono stati fischiati nel corso dei match casalinghi del club. Donnarumma è pronto ed intanto dice: “Dopo gli insuccessi ci siamo uniti e rafforzati a vicenda, quando c’è una delusione cosi forte bisogna andare avanti e solo cosi riuscirai a diventare ancora più forte”.