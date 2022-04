Donnarumma e compagni, il PSG perde le staffe: il big finisce nel mirino

Il Psg di Donnarumma ha trovato diverse difficoltà nell’ultima stagione. I tifosi hanno preso un vero e proprio ‘capro espiatorio’.

La vittoria del campionato del Psg non è in discussione, ma la stagione dei transalpini è tutt’altro che positiva. L’eliminazione di Donnarumma e dei suoi compagni agli Ottavi di Champions League non è stata accolta bene dai tifosi del club. I tifosi del club transalpino hanno più volte fischiato la propria squadra e nel mirino è finito un giocatore in particolare.

Il calciatore è il talento brasiliano del club parigino Neymar. Le prestazioni e soprattutto il comportamento fuori dal campo del giocatore sono state spesso oggetto di discussione: secondo quanto riporta L’Equipè anche la ricca proprietà qatariota del club francese è abbastanza irritata dal talento brasiliano.

Ritardi agli allenamenti, comportamenti tutt’altro che sobri e situazioni al limite hanno messo a dura prova il club francese ed il talento verdeoro, investimento più caro della storia del calcio, sembra finora aver deluso le aspettative. Oltre a ciò anche i tifosi sono stufi dei comportamenti del campione brasiliano e, testimonianza di ciò, qualche settimana fa il giocatore ha ricevuto diversi fischi nel corso di un match al Parco dei Principi.

Psg, da Donnarumma a Messi: i risvolti di una stagione fallimentare

Paradossalmente la vittoria della Ligue1 sembra essere solo un piccolo dettaglio nella complicata stagione del PSG. La società dello sceicco, la scorsa estate, ha realizzato una campagna acquisti da record comprando diversi talenti del calcio mondiale. Tra questi spiccano i nomi di Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi e soprattutto il Pallone d’Oro Lionel Messi.

Se questi giocatori sono arrivati pochi mesi fa Neymar è da tempo un giocatore del Psg ed il brasiliano non sembra essere più gradito. Un problema non da poco, sottolinea il quotidiano, è il ‘pesantissimo’ ingaggio di Neymar: attualmente forse solo il Newcastle potrebbe permettersi tale ingaggio, ma la volontà del giocatore ed il contratto in scadenza nel 2025 non sembrerebbero andare verso quella direzione.