“L’hanno aggredito”: Roma, l’assurda denuncia in diretta

Un episodio molto grave e parole pesanti nel post partita di Bodo Glimt-Roma. Cosi Lorenzo Pellegrini ha denunciato tutto in diretta.

Una sconfitta amara, quella della Roma per mano del Bodo Glimt in Norvegia. La squadra giallorossa è stata protagonista di una nuova disfatta, proprio nel match dove i tifosi si aspettavano finalmente una vendetta dopo quanto visto nella fase a gironi. Eppure, al netto del gol di Pellegrini che ha portato in vantaggio i ragazzi di Mourinho, il Bodo è riuscito a rimettere in piedi la partita andando addirittura a ribaltare il risultato. Certo, non irresistibile Rui Patricio e nemmeno Vina ha aiutato sul gol del vantaggio avversario.

Mourinho nel post partita ha puntato il dito contro il prato sintetico della squadra norvegese. A detta dell’allenatore, infatti, proprio questo particolare elemento ha messo in evidente difficoltà i giallorossi ed avrebbe condizionato anche l’infortunio di Mancini. Ma nel post partita della sfida tra giallorossi e norvegesi, c’è un’altra macchia importante che è stata denunciata in diretta tv.

Roma, Pellegrini infuriato: la denuncia nel post partita, un’assurda aggressione

E’ stato Lorenzo Pellegrini a denunciare quanto accaduto negli spogliatoi. Una vera e propria aggressione, come raccontato dal capitano della Roma, da parte dell’allenatore del Bodo Glimt Kjetil Knutsen ai danni del preparatore dei portieri giallorosso. Un episodio assurdo e di una gravità assoluta, come ribadito proprio dallo stesso Pellegrini hai microfoni di Sky Sport.

“Sono scosso per quello che ho visto, è una vergogna”, ha spiegato Pellegrini in diretta tv. Il capitano della Roma si è mostrato visibilmente scioccato d a quanto accaduto negli spogliatoi, sorprendendo anche i presenti nello studio di Sky. Dopo la denuncia, si è tentato di parlare della partita ed ancora Pellegrini ha puntato il dito: “Vogliamo mandare a casa il Bodo anche per quello che fanno fuori dal campo”. Un clima acceso in vista del match di ritorno che si giocherà all’Olimpico.