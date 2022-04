Roma, salti di gioia per Mourinho: l’annuncio è una manna

La gara della Roma contro il Bodo/Glimt non è andata nel migliore dei modi, ma il giorno dopo il match per Mourinho giunge una notizia rincuorante.

Tra polemiche nel post-partita e il 2-1 in Norvegia, la Roma è uscita sconfitta e amareggiata dal match di Conference League contro il Bodo/Glimt. La gara era valevole per i quarti di finale della competizione, per cui i giallorossi avranno in casa la grande occasione di ribaltare il risultato e giungere in fondo alla competizione.

In occasione del primo tempo, la formazione di José Mourinho aveva condotto una buona gara. Infatti la rete di Pellegrini al 43′ è il giusto risultato a quanto visto fino a quel momento. Tuttavia, la musica cambia nella seconda frazione di gioco, con gli avversari che prendono le giuste contromisure. Una deviazione con conseguente errore di Rui Patricio porta al pareggio e la gara si chiude poi con un colpo di testa di Vetlesen, decisivo.

Negli spogliatoi sarebbe avvenuto un duro confronto tra l’allenatore del Bodo e Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma. Una vicenda rispetto alla quale si sta cercando di fare chiarezza e infatti è stato necessario l’intervento della Polizia. Nel frattempo Mourinho pensa al campo e in particolar modo alle condizioni di Gianluca Mancini.

Roma, le condizioni di Mancini dopo l’infortunio contro il Bodo in Conference League

In occasione della sfida suddetta il difensore della Roma, Gianluca Mancini, è stato costretto a fermarsi per infortunio. Al 69′ il giocatore è stato sostituito a causa di un problema al ginocchio destro, accusato in seguito a un intervento in scivolata. Mancini ha lasciato il campo, dopo aver indossato una vistosa fasciatura a protezione del punto colpito.

Immediatamente è scattato l’allarme, ma le notizie che giungono quest’oggi sono rassicuranti. Secondo quanto riferisce ‘Il Messaggero’, gli accertamenti hanno escluso lesioni, per cui la sua stagione non è terminata. Il miglioramento sarà valutato di giorno in giorno. Al momento è da escludere il suo impiego contro la Salernitana, ma potrebbe tornare a disposizione proprio contro il Bodo, all’Olimpico.