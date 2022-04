Serie A, il mercato esplode: quattro cessioni top, il ds svela tutto

Già diverse le trattative di mercato avviate dai club della Serie A: uno, in particolare, si prepara a cedere 4 suoi gioielli.

Mancano poco meno di tre mesi al suono del gong. La sessione estiva del mercato, infatti, scatterà dal primo luglio ma intanto sono già diverse le trattative che i club della Serie A hanno iniziato ad impostare. Una sessione che si preannuncia quanto mai intensa soprattutto per 4 talenti di una società, destinata a vivere un’estate da protagonista assoluto.

Si tratta del Sassuolo, che in questi giorni sta riflettendo sul futuro di Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori, Hamed Traoré e Domenico Berardi. Il primo, in particolare, è finito nel mirino dell’Inter come confermato dall’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali nel corso di un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’. La punta piace anche in Premier League ma gli emiliani vorrebbe tenerlo per almeno un altro anno.

Discorso diverso, invece, per Giacomo Raspadori sul quale è forte l’interesse della Juventus. Il classe 2000 è ritenuto il sostituto ideale di Paulo Dybala e a breve i bianconeri proveranno ad affondare il colpo al fine di regalarlo quanto prima a Massimiliano Allegri. “Li aspetto a braccia aperte ma la base d’asta – sono le parole del dirigente – è la stessa dei nostri grandi talenti: 30 milioni”.

Serie A, Carnevali dice tutto su Berardi e Traoré

Possibile addio in vista pure per Domenico Berardi, per il quale nella scorsa estate si era fatta avanti la Fiorentina con un’offerta ritenuta dal Sassuolo troppo bassa. “Lui è il nostro campione, la nostra bandiera. Sarebbe perfetto per una grande squadra, anche per il Milan” ha detto Carnevali, che ha poi parlato di Traoré.

L’ivoriano è seguito dal Napoli, alla ricerca di elementi di valore per avviare nel migliore dei modi il post-Insigne. La pista che lo porterebbe in azzurro è viva ma i partenopei, nel caso, dovranno cercare di battere la concorrenza di varie squadre inglesi. Infine, l’amministratore delegato ha rivelato chi è, tra gli elementi a disposizione del tecnico Alessio Dionisi, quello che ha ricevuto fin qui il maggior numero di proposte: “Maxime Lopez”.