Napoli, colpo di teatro e addio? Il sostituto spiazza i tifosi

Il Napoli riflette sulla posizione di Koulibaly, seguito da diversi top team europei. Il nome del sostituto, intanto, è stato individuato.

Ultimi due mesi di campionato, da affrontare con l’obiettivo di regalare ai tifosi la gioia più grande. Poi, per il Napoli, sarà tempo di concentrarsi sulla prossima sessione del mercato. Diversi i colpi previsti, che andranno a ritoccare in maniera profonda la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti.

La priorità resta il sostituto di Lorenzo Insigne, che a fine stagione lascerà la compagnia per unirsi al Toronto. Nelle scorse settimane nei radar azzurri era finito Luis Sinisterra (autore di 17 gol e assist in 36 apparizioni con la maglia del Feyenoord) tuttavia in questi giorni sono risalite le quotazione di Hamed Traore, divenuto una colonna portante del Sassuolo.

Anche la difesa andrà incontro ad un restyling. L’addio di Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit, ad esempio, può essere considerato già certo. I loro contratti scadranno a giugno e la società ha confermato di non essere interessata a trovare un accordo riguardante il rinnovo. Occhio, inoltre, alla posizione di Kalidou Koulibaly.

Napoli, occhi su Bremer del Torino

Il senegalese piace a diverse squadre di Premer League e della Liga. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ma in presenza di una cospicua offerta economica non lo blinderà. Il sostituto, nel frattempo, è stato già individuato: si tratta di Gleison Bremer, autentico baluardo del Torino di Ivan Juric.

Il brasiliano piace molto al direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli il quale, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Andrea Petagna. L’operazione resta tutta da imbastire ed ingaggiarlo non appare facile (interessa pure all’Inter e al Bayern Monaco) ma intanto il Napoli si sta preparando e un tentativo, in caso di addio di Koulibaly, lo farà di certo.