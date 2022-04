Milan, la rivelazione di Pioli scatena i tifosi ed infiamma il mercato

Non solo campionato in casa rossonera. Il Milan pensa infatti anche al futuro e mette nel mirino alcuni nomi per il calciomercato.

In questa trentaduesima giornata di Serie A il Milan andrà a Torino per provare a confermare la leadership in campionato. I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci da un pareggio casalingo contro il Bologna ed ora, tallonati da Napoli ed Inter, non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Non solo questo però in casa rossonera. Paolo Maldini ed in generale tutta la dirigenza del Milan è al lavoro in vista della prossima stagione dove si proverà ad imbastire una rosa competitiva su tutte le competizioni. Non è un segreto che, con il rinnovo di Romagnoli ancora in bilico, una delle priorità del club rossonero, sia un difensore centrale.

I nomi sul taccuino di Maldini sono tanti ed uno di questi è il brasiliano Gleison Bremer, tra le più belle sorprese di questo campionato. Il centrale granata affronterà domani il Milan e i rossoneri, cosi come Inter e Juventus, sono da tempo interessati al calciatore.

Milan, Pioli manda un messaggio a Bremer

Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico rossonero Pioli ha parlato anche di Bremer ed ha elogiato uno dei suoi prossimi avversari: “Bremer? E’ un grande difensore, uno dei migliori della nostra serie A. Sarà una bella sfida contro Giroud, uno dei migliori attaccanti del nostro campionato”.

Un ulteriore attestato di stima verso un calciatore che probabilmente sta giocando la sua ultima stagione a Torino. Il centrale sudamericano è uno dei pilastri della squadra allenata da Juric ed in questa stagione ha collezionato ben 28 presenze e 3 reti in campionato.