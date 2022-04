Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questo sabato di Serie A. In terra sarda scendono in campo il Cagliari e la Juventus.

Se la Juventus si possa definire ancora in corsa per lo Scudetto, questo lo potremo capire magari alla fine di questo weekend. La verità è che i bianconeri sono quarti, Allegri si tiene ben stretto il posto Champions e non vuole caricare di tensione la sua squadra. Ai tifosi, però, non si possono negare le speranze. Ecco perchè vincere oggi contro il Cagliari rappresenta un obiettivo cruciale per tutta la squadra bianconera, anche se l’impegno è tutt’altro che semplice da affrontare.

Di fronte, infatti, i ragazzi di Mazzarri venderanno cara la pelle. Restare in Serie A è un obiettivo ovviamente perseguibile per il quale, però, servirà non perdere la bussola e restare concentrati da qui alla fine della stagione. Un’annata difficile per i ragazzi rossoblu, ma tutto è ancora aperto.

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri.