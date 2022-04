Juventus, colpo da sogno: le dichiarazioni fanno esultare Allegri

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo e proprio su uno degli obiettivi sono arrivati delle dichiarazioni che fanno esultare Allegri.

Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro l’Inter, la Juventus, almeno di crolli delle prime tre, è uscita definitivamente dalla lotta Scudetto. I bianconeri, infatti, sono quarti in campionato ad otto punti dal Milan capolista, ma con un importante vantaggio di cinque punti sulla Roma quinta.

La Juventus, oltre a difendere il quarto posto, ha anche l’obiettivo di vincere la Coppa Italia, dove ha vinto 0-1 la semifinale di andata contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In attesa della gara di ritorno contro i viola, che si giocherà il prossimo 20 aprile, la ‘Vecchia Signora’ questa sera scenderà di nuovo in campo in trasferta contro il Cagliari di Walter Mazzarri.

In casa bianconera non si sta pensando solo a queste ultime gare della stagione ma anche molto al futuro, considerando l’addio certo di Dybala e quello probabilissimo di Giorgio Chiellini. La Juventus per la prossima annata vuole rinforzare soprattutto il centrocampo. In quella zona del campo, oltre a quello di Jorginho del Chelsea, al team piemontese è stato accostato un altro nome importante.

Serbia, il ct Stojkovic fa esultare la Juventus: “Milinkovic Savic? Lo vedo benissimo con Allegri”

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, infatti, la Juventus starebbe pensando di strappare Milinkovic-Savic alla Lazio. Proprio su questa presunta possibilità è intervenuto Dragan Stojkovic, ct della Serbia, con alcune dichiarazioni rilasciate alla ‘Gazzetta dello Sport’ che faranno sicuramente piacere ad Allegri: “Sergej sarebbe un’ottima scelta per la Juventus. Lo vedo benissimo con l’allenatore bianconero. Fossi i bianconeri spenderei 100 milioni di euro per prenderlo”.

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Sergej è un centrocampista unico e vale sicuramente il prezzo del biglietto, perché è il calciatore che ti fa la giocata e che ti ruba l’occhio. Può giocare in tutte le big europee. Lui ama la Lazio, ma chiunque lo prenda riuscirebbe a fare un gran colpo”.