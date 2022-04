“Può succedere di tutto”: Lukaku, l’annuncio delinea il futuro

Il Chelsea riflette su Lukaku, autore di un’altra prestazione deludente contro il Real Madrid: arriva l’annuncio sul futuro.

Agli sgoccioli la pazienza del Chelsea nei confronti di Romelu Lukaku. Il belga infatti anche nella gara di andata dei quarti di Champions League, persa per mano del Real Madrid, è andato incontro all’ennesima serata negativa della sua stagione. Lasciato inizialmente in panchina dal tecnico Tomas Tuchel, l’attaccante è entrato nella ripresa sbagliando di testa un gol che avrebbe potuto cambiare il verso della partita e ridare slancio ai Blues.

Niente di tutto ciò. Le Merengues, grazie alla tripletta siglata da Karim Benzema, si sono imposte 3-1 ipotecando il passaggio del turno costringendo i londinesi a riflettere sul da farsi. A preoccupare il club, in particolare, sono soprattutto le ormai troppe prestazioni deludenti offerte da Lukaku (autore di appena 5 gol in 20 presenze in Premier League).

Un bottino troppo magro, alla luce della cifra che la società ha dovuto sborsare nella scorsa estate per strapparlo all’Inter (117 milioni). Le aspettative erano ben diverse e a confermarlo è stato lo stesso allenatore del Chelsea, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Repubblica’.

Chelsea, Lukaku è un flop: le parole di Tuchel

L’allenatore, a precisa domanda, non si è nascosto ammettendo il flop di mercato. “L’abbiamo comprato perché credevamo e ancora crediamo in lui. Certo, sinora il ‘matrimonio’ non è andato bene. Bisogna ammetterlo”. Tuchel, in seguito, ha provato ad essere ottimista (“nel calcio tutto può cambiare in un attimo”) ma le sue parole sono destinate a riaccendere l’interesse della dirigenza nerazzurra.

Il rientro a Milano, stando alle indiscrezioni emerse, non è più impossibile: le parti da ormai qualche giorno, risultano in contatto costante con l’amministratore delegato Beppe Marotta che sta riflettendo sulla possibilità di proporre un prestito con diritto di riscatto. La pista risulta quindi concreta ma, nel caso, a Lukaku verrà chiesto di ridursi in maniera sensibile lo stipendio attualmente percepito a Londra (12 milioni). Work in progress: il suo futuro è tutto da scrivere.