Lukaku richiama l’Inter: c’è un nuovo alleato per chiudere il colpo

Tutto porterebbe a un possibile ritorno di Romelu Lukaku in Serie A, tra le file dell’Inter: c’è anche un nuovo alleato per chiudere il colpo

Romelu Lukaku ha lasciato l’Inter, per fare ritorno al Chelsea, il 12 agosto del 2021. La chiamata dei Blues ha spiazzato l’attaccante ma l’ha anche convinto a darsi un’altra possibilità in Premier League. La stagione, tuttavia, non è propriamente andata come ci si sarebbe aspettati e la distanza tra il belga e il club appare sempre più marcata. Tanto da portarlo a richiamare l’Inter, piazza in cui i tifosi lo avevano incoronato ‘Re di Milano’.

Secondo quanto riferito in apertura dell’edizione odierna da ‘La Gazzetta dello Sport’, Romelu Lukaku starebbe perciò facendo sul serio per tentare di tornare a Milano. Tra le file dell’Inter, dove sotto la guida di Antonio Conte era diventato un vero e proprio eroe. Capace a suon di gol di contribuire in larga parte alla vittoria dello Scudetto.

Il belga avrebbe, perciò, preso contatti con i vertici del club nerazzurro chiedendo di trovare una possibile soluzione per farlo rientrare ad Appiano. Alla volontà del giocatore, ora, si è aggiunto un ulteriore alleato: si tratta della Nazionale Belga, che vedrebbe in maniera più che positiva per Lukaku un eventuale ritorno all’Inter.

Calciomercato Inter, Lukaku richiama i nerazzurri: spunta anche la Nazionale Belga come alleata per un eventuale ritorno a Milano

Secondo quanto riferito quindi da ‘La Gazzetta dello Sport’, Romelu Lukaku avrebbe personalmente chiamato i vertici dell’Inter per chiedere di fare ritorno in nerazzurro. Il feeling giusto con il Chelsea non è mai effettivamente sbocciato nel corso di questa stagione e il belga vorrebbe ritrovare l’ambiente che l’ha reso grande lo scorso anno. Oltre alle volontà del giocatore, però, anche il CT del Belgio, Martinez, starebbe ora spingendo per far giocare il suo bomber in una ‘squadra amica’ in vista del Mondiale.

Per questo motivo, quindi, la Nazionale Belga potrebbe rappresentare un valido alleato nella buona riuscita dell’operazione di mercato, che resta comunque complicata. “Si intensificano – si legge – i contatti tra Romelu Lukaku e l’Inter. In tal senso, anche il Belgio spinge l’attaccante verso una soluzione diversa dal Chelsea. Verso una piazza ‘amica’. I vertici nerazzurri ormai non escludono più un ritorno del giocatore. Ma per attuare l’operazione serve un prestito, accompagnato da un taglio dell’ingaggio”.