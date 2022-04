Ronaldo da non credere, gesto assurdo contro un tifoso: “Il club indaga”

Brutta sconfitta del Manchester United a Liverpool contro l’Everton. Si complica notevolmente la corsa Champions per Cristiano Ronaldo.

Nel match di Premier League odierno il Manchester United è caduto 1 a 0 a Liverpool contro l’Everton. Decide una rete nel primo tempo di Gordon mentre i Red Devils sprofondano. La squadra di Cristiano Ronaldo vede la Champions League molto distante ed il club di Manchester rischia di perdere anche la zona Europa League.

Tanto nervosismo in casa United e soprattutto nel cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo: il campione portoghese, nel post partita, ha effettuato un bruttissimo gesto colpendo il telefono di un tifoso che riprendeva la loro uscita dal campo. Il gesto sta facendo il giro dei social e sono partite delle indagini sul campione portoghese.

Anche nel corso della gara Cristiano era apparso nervoso, tanto da rimediare un ammonizione nei minuti finali del web. Nelle ultime ore il mondo social si è scatenato e sono tanti i tweet accusatori nei confronti del campione dello United.

Ronaldo, momento difficile per il portoghese

Cristiano Ronaldo si è trasferito dalla Juventus al Manchester negli ultimi giorni di Agosto facendo cosi ritorno nel club che lo aveva reso grande. Tra brutte sconfitte e gare senza gol il ritorno di Ronaldo in Inghilterra è stato molto diverso dalle attese e più volte il calciatore è entrato nel mirino dei media.

Il gesto di Cristiano al Merseyside testimonia ancora una volta il grande nervosismo del calciatore e c’è curiosità per capire se verranno presi provvedimenti nei suoi confronti. In questa stagione CR7 ha realizzato ‘solo’ 12 gol in campionato, assolutamente una media minore rispetto alle sue stagioni da record.