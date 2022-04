Inter, brutte notizie in arrivo: doccia gelata per Marotta e Zhang

L’Inter giocherà oggi contro il Verona di Tudor, ma per Marotta e Zhang sono arrivate delle brutte notizie in sede di mercato.

Dopo i sette punti totalizzati in sette punti, l’Inter ha dato un segnale importantissimo al campionato con il successo per 0-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri, infatti, sfruttando il pareggio casalingo del Milan contro il Bologna, si sono portati a quattro punti dalla vetta della classifica.

Bisogna ricordare sempre che la ‘Beneamata’ recuperà il prossimo 27 aprile la partita proprio contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. L’Inter questa sera, ore 18.00, tornerà in campo, dove affronterà al Meazza il Verona. Match difficile per la squadra di Simone Inzaghi, visto che i veneti sono tra le sorprese del campionato.

L’Inter, giocando per prima, ha l’occasione di mettere pressione sia al Napoli, che sfiderà domani alle 15.00 la Fiorentina, che al Milan, che giocherà in trasferta domani sera contro il Torino. Proprio con la squadra granata è in atto una trattativa che potrebbe portare in casa nerazzurra uno dei migliori calciatori del campionato.

Inter, brutte notizie per Marotta e Zhang: Cairo vuole più di 25 milioni per Bremer

La ‘Beneamata’, infatti, sta trattando con il Torino per acquisire il difensore Bremer, ma in queste ultime ore è arrivata una ‘doccia fredda’ sia per Marotta che per Zhang. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, difatti, Cairo non considera congrua l’offerta di 25 milioni di euro fatta dall’Inter per prendere il difensore brasiliano.

Il patron della squadra granata spera di far scattare un’asta per Bremer tra l’Inter ed il Milan, sperando di poter inserire nella trattativa con i rossoneri il rinnovo del prestito con diritto di riscatto per un altro anno di Pobega. Il Derby, quindi, non è in atto solo per lo Scudetto e per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma anche in sede di mercato.