“Ma cosa dice?”: Donnarumma, le dichiarazioni da Parigi spiazzano

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha fatto discutere ancora con una serie di dichiarazioni che lasciano tutti perplessi

Gianluigi Donnarumma sta forse vivendo la stagione più difficile della sua carriera. Al Paris Saint-Germain, da quando è arrivato, non è mai stato un titolare fisso come ai tempi del Milan. La concorrenza di Keylor Navas è stata più che forte e in certi frangenti ha fatto accomodare il portiere italiano in panchina. Pesante è stato l’errore nella sfida del Bernabeu contro il Real Madrid, che ha permesso a Karim Benzema di segnare. Certo, durante le due sfide sono anche arrivate delle parate molto importanti.

Ma negli occhi di tutti c’è quell’errore nella gestione del pallone coi piedi, che ha permesso al Real Madrid di rilanciarsi e andare a vincere una partita ormai persa. Tanti fischi da parte del pubblico parigino per Donnarumma, tanto che nel match successivo di Ligue 1 con il Bordeaux ha giocato Navas. E l’ex portiere del Milan è tornato a parlare del momento del PSG facendo, ancora una volta, discutere.

PSG, Donnarumma fa discutere ancora

Donnarumma ha parlato ai microfoni di PSGTV alla vigilia del match con il Clermont: “Sono otto partite complicate, daremo di tutto per conquistare il titolo, ci sarà una battaglia fino alla fine e dovremo dare tutto noi stessi. Ci aspettano otto finali, faremo del nostro meglio per finire bene la stagione”. Parole che sanno di beffa considerando che le partite più importanti il PSG le ha fallite, come contro il Real Madrid o il Nizza in Coupe de France.

Questo finale di stagione così ‘tortuoso’ è stato aspramente criticato sui social: “8 finali? Ma dove?“. E’ stato il pensiero del giornalista di Fanpage Marco Beltrami. Una domanda lecita, anche perché i punti di vantaggio del PSG sul Marsiglia sono 12 a otto giornate dalla fine. E non sembrano esserci i presupposti per una remuntada.