Alle 15 spazio a ben tre match di questo sabato di Serie A. Scendono in campo, tra le altre, anche Venezia e Udinese.

Non solo Napoli ed Atalanta ad animare la domenica di Serie A, rispettivamente contro Fiorentina e Sassuolo. Anche la corsa salvezza vede scendere in campo due squadre che hanno la necessità di fare punti, anche se in due posizioni molto diverse. L’Udinese ha ben due partite da recuperare, e si trova con un vantaggio sostanziale dalla zona rossa della classifica (11 punti). Portare a casa tre punti nei due match ancora da giocare, sarebbe un risultato probabilmente decisivo per la salvezza.

Di contro il Venezia si trova in una situazione assai più complessa. La squadra di Zanetti è alla ricerca di punti che possano dare l’occasione ai veneti di avvicinare la zona salvezza, anche se non sarà affrontare i ragazzi di Cioffi che arrivano dalla vittoria contro il Cagliari.

Venezia-Udinese, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-2-1): Maenpaa; Ebuehi, Modolo, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Cuisance, Johnsen; Henry. Allenatore: Zanetti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. Allenatore: Cioffi