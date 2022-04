Mondiali, colpo di scena: Playoff ripetuti, quando parla la FIFA

La Fifa sta ancora riflettendo sui ricorsi presentati da Egitto e Algeria in seguito alle sfide di ritorno dei playoff per i Mondiali

Alcune nazionali confidano ancora di partecipare ai Mondiali in Qatar di novembre malgrado non si siano qualificate al termine di playoff. Toccherà alla FIFA fare chiarezza e chiarire cosa succederà e se ci saranno clamorosi colpi di scena rispetto ai verdetti emersi all’interno del terreno di gioco.

Tremano in due per ciò che può succedere in seguito ai ricorsi presentati. Le nazionali in questione sono il Senegal e il Camerun. I primi hanno ottenuto la qualificazione mediante la doppia sfida con l’Egitto di Mohamed Salah. I secondi si sono qualificati a discapito dell’Algeria. Ora però sia Egitto sia Algeria aspettano delle risposte.

Mondiali, due posti rimangono sub iudice: la Fifa si esprimerà entro fine aprile sui ricorsi di Egitto e Senegal

A far esplodere l’Egitto sono stati gli episodi verificatisi nel match di ritorno dei playoff contro il Senegal. Al momento dei decisivi calci di rigore, Mohamed Salah è stato preso di mira dai laser della tifoseria ospite e ha poi fallito il tentativo di trasformazione durante l’epilogo dagli undici metri della sfida. Inoltre, la Federcalcio egiziana ha subito denunciato di essere stata oggetto di episodi di razzismo ed in generale della forte avversione del pubblico di casa che mediante il lancio di pietre e bottiglie hanno anche causato la rottura dei vetri dell’autobus.

Anche l’Algeria si è sentita fortemente defraudata nella stessa serata, quando ha visto svanire la possibilità di raggiungere la qualificazione ai Mondiali a causa dell’arbitraggio. Nella prima delle due gare, era arrivata la vittoria per 1-0 firmata da Islam Slimani.

nel secondo dei due match, quello casalingo, però è arrivata la beffa. Al gol di Eric Maxim Choupo-Moting, nei tempi supplementari ha trovato il pari Ahmed Touba che sembrava aver prenotato il pass in favore dell’Algeria, salvo poi assistere alla rete di Karl Toko Ekambi addirittura al 124’, che ha consegnato la qualificazione al Camerun.

La Federcalcio algerina mediante un comunicato ha annunciato subito di presentare un ricorso alla Fifa contro “lo scandaloso arbitraggio che ha distorto il risultato della partita”. E ha fatto sapere di essere determinata a “utilizzare tutte le strade legalmente consentite per difendere i propri diritti e rigiocare la partita in condizioni che garantiscano l’onestà e l’imparzialità”.

Come spiega ‘Goal.com’, la FIFA sta ancora riflettendo e prevede di prendere una decisione definitiva entro fine aprile. Intanto, nei sorteggi, il Senegal è stato accoppiato nel girone con Ecuador, Olanda e Qatar mentre il Camerun avrà di fronte Brasile, Svizzera e Serbia.