“Era rigore”: Torino-Milan nel caos, scoppia la polemica

Il primo tempo di Torino-Milan si è concluso da pochi minuti. I tifosi hanno protesta per una decisione dell’arbitro Doveri: “Era rigore”.

Il primo atto di Torino-Milan è finito pochi minuti fa. Il risultato è fermo sullo 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti di partita allo stadio Olimpico Grande Torino. La formazione granata ha tenuto a bada i rossoneri dinanzi al proprio pubblico. Non a caso, infatti, le occasioni da gol sono state davvero limitate.

C’è stato un episodio da moviola, però, che ha fatto scatenare i tifosi rossoneri durante il primo tempo della partita. Nel mirino della critica è finito il direttore di gara Doveri.

Moviola Torino-Milan, tifosi furiosi con l’arbitro

L’arbitro Doveri, infatti, ha attirato su di sé le critiche dei tifosi rossoneri che, alla fine del primo tempo, si sono riversati sui social network per protestare contro alcune sue decisioni. Nel mirino c’è un episodio avvenuto al minuto 29, quando il Milan di Pioli ha protestato chiedendo un calcio di rigore. Saelemaekers crolla in area di rigore del Torino dopo un contatto con Ricci. L’arbitro Doveri lascia proseguire il match, non ritenendo falloso l’intervento del calciatore granata. Il VAR, come spiegato in diretta tv anche dall’ex arbitro Luca Marelli, non interviene poiché, in questo caso, vale la valutazione del direttore di gara in campo.

L’episodio non è andato giù ai supporters del club milanese che su ‘Twitter’ hanno aspramente contestato la decisione dell’arbitro. “Se su Kalulu è fallo e giallo, quello su Saelemakers è rigore tutta la vita. Doveri come sempre poco coerente con il suo metro di giudizio”: scrive l’utente Leonardo.