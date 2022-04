Manca sempre meno al fischio di inizio di Torino-Milan. Appuntamento alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino per il via al match.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Torino-Milan, gara che chiude la domenica del trentaduesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Ivan Juric ospitano i rossoneri di Stefano Pioli che hanno la ghiottissima occasione di allungare al primo posto sul Napoli di Luciano Spalletti, uscito sconfitto dalla gara dello stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il club lombardo, oltre a mantenere il primato in elenco generale, può consolidare il vantaggio sui partenopei e sull’Inter di Simone Inzaghi. Non sono ammessi passi falsi. A dare il via al match è il signor Doveri, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Bercigli. Al VAR, invece, ci sarà il suo formato da Irrati e Longo.

Torino-Milan, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All.: Juric. A disposizione: Milinkovic, Gemello, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Waming, Aina, Linetty, Seck, Pellegri, Pjaca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini.