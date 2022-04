“Lo sostituirei”: Milan, è arrivata l’ennesima bocciatura in diretta tv

Le ultime partite di Serie A per il Milan e le altre società sono fondamentali anche in chiave mercato: per i rossoneri arriva una bocciatura.

Difficile dare un giudizio uniforme e positivo sulle ultime uscite del Milan, siccome la squadra di Stefano Pioli sta patendo alcune assenze e anche dei risultati che non aiutano a consolidare la prima posizione in classifica. L’allenatore è fiero del gruppo e ne rimarca spesso lo spirito, tuttavia non resterà lo stesso durante la prossima stagione: tra entrate ed uscite ci saranno diverse novità.

Ciò che al momento sta mancando ai rossoneri e obbliga a una profonda riflessione sono i gol. Tante conclusioni e numerosi tentativi, ma nessuno porta a sbloccare il risultato. Certamente influisce la stagione lunga e stancante nonché il calo fisiologico per gli attaccanti, ma c’è anche l’evidenza della necessità di rivedere il reparto.

Nel mirino finisce, quindi, anche Brahim Diaz. Un giocatore al quale era stata data molta fiducia da parte dello staff tecnico e della società, ma sostanzialmente non riesce a trovare lo specchio della porta ormai da settembre, perciò per il club è cominciata l’epoca delle riflessioni.

Milan, Brahim Diaz via a fine stagione? Il consiglio di Padovan

Sulla trequarti s’interverrà sicuramente e diventa sempre meno probabile che il Milan decida di versare nelle casse del Real Madrid i 22 milioni di euro previsti per il riscatto del cartellino di Brahim Diaz. Lo spagnolo dovrebbe fare ritorno in Liga, a meno di inattesi scenari.