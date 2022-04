Juventus, salti di gioia per i tifosi: la sorpresa che nessuno immaginava

Arriva la sorpresa per i tifosi della Juventus prevista per la partita contro il Bologna: ecco cos’è successo

La Juventus sabato scorso ha vinto contro il Cagliari, una partita importantissima in chiave quarto posto visto che la Roma è a cinque punti di svantaggio. Aumentano però i rimpianti per lo scudetto: la scorsa settimana è arrivata una sconfitta in casa con l’Inter, che ha praticamente spento ogni speranza. Una sconfitta che ha suscitato diverse polemiche per le decisioni dell’arbitro Irrati. Ma anche per il rendimento dei bianconeri negli scontri diretti.

Tra andata e ritorno, infatti, la Juventus non ha mai battuto Milan, Inter e Napoli, ovvero le tre squadre che la precedono in classifica. Questo ha fatto la differenza in campionato, come anche i due punti conquistati nelle prime quattro partite. Insomma, le cose potevano andar meglio anche dopo l’acquisto di Vlahovic, che non ha inciso molto negli scontri diretti. Ma è arrivata una sorpresa che probabilmente piacerà a tutti i tifosi bianconeri.

Juventus, sorpresa per i tifosi: nuova maglia

Sui propri profili social, la Juventus ha lanciato un video che spoilera la sua quarta maglia stagionale. Sarà realizzata da Adidas in collaborazione con lo street artist brasiliano Eduardo Kobra. La maglia sarà indossata dai calciatori bianconeri per la prima volta contro il Bologna all’Allianz stadium: si tratta di una maglia vivace con la presenza di rombi e rettangoli di diverso colore, presenti sia davanti sia sulle maniche.

La Juventus è solo l’ultima delle squadre di Serie A che hanno realizzato delle maglie particolari in questa stagione. Il Milan ne ha realizzata una che ha generato più di una discussione, utilizzata proprio contro il Bologna la scorsa settimana. Per non parlare delle idee del Napoli, che tra Serie A ed Europa ne ha realizzate più di dieci tipi diversi.