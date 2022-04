Atalanta, la notizia gela i tifosi: doccia fredda per il club

Incredibile notizia in casa Atalanta. Tutto cambiato nel giro di pochi mesi. E dal grande entusiasmo si passa ad una possibile doccia fredda.

In casa Atalanta sembrava il coronamento di un percorso di crescita iniziato qualche anno fa con lungimiranza dai Percassi e brillantemente condotto da Gasperini in campo. E invece in poco tempo rischia tutto di crollare, gettando il club bergamasco nell’incertezza.

L’arrivo di un fondo americano, capitanato da Stephen Pagliuca, aveva fatto sognare i tifosi atalantini che vedevano, nell’ingresso di capitali freschi, la possibilità di entrare definitivamente nel novero delle big e, perché no, lottare anche seriamente per lo Scudetto.

E invece gli stravolgimenti che la guerra in Ucraina ha portato anche nel calcio europeo. Con l’uscita di scena del magnate russo Roman Abramovich, le sanzioni che hanno colpito anche il Chelsea e il club londinese messo in vendita, lo scenario è totalmente cambiato. Stephen Pagliuca infatti, adocchiando proprio il Chelsea, sarebbe pronto ad accantonare il suo impegno con l’Atalanta per concentrare tutto sul club londinese.

Atalanta, dopo solo due mesi il fondo americano pronto a mollare

Troppo ghiotta, dal punto di vista economico e di prestigio, l’opportunità di acquistare il Chelsea. Così, stando a quanto riporta Sky News, il fondo americano capitanato da Pagliuca, che aveva rilevato per 300 milioni il 55% dell’Atalanta, sarebbe pronto a cedere tutto per concentrarsi sull’acquisto del Chelsea.

Il 18 Aprile verrà deciso il destino del club londinese. Pagliuca, che ha già assistito al match tra Chelsea e Southampton, deve superare la concorrenza di altre tre cordate, ma a sui favore ha la presenza come di Larry Tanemaum, uomo forte della NBA con buoni uffici in quel di Londra. Lo stesso Pagliuca si è mostrato molto fiducioso, dichiarando ai media inglesi le sue intenzioni: “Voglio rassicurare i tifosi del Chelsea. Ci prenderemo seriamente le nostre responsabilità e formuleremo un’offerta giusta.”