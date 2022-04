Juventus, il colpo che nessuno immaginava: può essere l’erede di Dybala

La Juventus avrebbe individuato il sostituto di Paulo Dybala ed è un giocatore a sorpresa, rispetto ai nomi inizialmente circolati.

Tra le poche certezze della Juventus per la prossima stagione c’è sicuramente l’assenza annunciata di Paulo Dybala. Il calciatore argentino non ha rinnovato il contratto con la società, dopo diversi tira e molla e un accordo che non è stato all’altezza delle aspettative del giocatore e dell’entourage. Inoltre, la sua posizione nello scacchiere di Max Allegri non corrisponde esattamente a ciò che può valorizzarne le doti.

La società si è fiondata sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa accompagnare Dusan Vlahovic e Alvaro Morata la prossima stagione. Il club ha innanzitutto guardato in Italia, favorendo in qualche modo le soluzioni interne al paese. Il nome che colpisce è quello di Giacomo Raspadori, ma un eventuale acquisto sarebbe legato a quanto accadrà con Moise Kean.

Sul fronte esterno, invece, è spuntato negli ultimi giorni un inatteso profilo, che però sta diventando sempre più interessante e appetibile rispetto alle idee della società torinese.

Juventus, dall’Olanda il sostituto di Dybala: piace Antony

Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, la Juventus è in contatto con la dirigenza dell’Ajax per Antony. Si tratta dell’esterno brasiliano classe 2000, che sta catturando l’attenzione per le ottime prestazioni, finendo già nel mirino di alcune società europee. Tanto è vero che la Juventus sta pigiando sull’acceleratore proprio per evitare scomode aste.

Trattare con l’Ajax non sarà cosa semplice a livello economico, poiché la società ha in mente una grande plusvalenza, rispetto al prezzo di acquisto dal Sao Paulo di circa 15 milioni di euro più bonus. Il cartellino di Antony sarebbe stimato all’incirca 60 milioni di euro. D’altronde il brasiliano è di recente entrato anche nel giro della Nazionale…