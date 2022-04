Italia, la decisione di Mancini sorprende i tifosi: colloquio in arrivo

La Nazionale italiana è finita nel caos dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Il CT Roberto Mancini ha preso una decisione.

Non è di certo il momento migliore per la Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini. L’allenatore dell’Italia è reduce dalla cocente sconfitta ai Playoff contro la Macedonia del Nord che è valsa la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Per la seconda volta di fila, dunque, dopo la batosta ricevuta già ai tempi di Gian Piero Ventura, l’Italia non parteciperà ai Mondiali.

Una notizia che ha messo nel caos gli azzurri e l’allenatore, finiti al centro della critica dopo l’inatteso passo falso con la Macedonia. Di chi è la colpa? In tanti hanno puntato il dito contro il CT Roberto Mancini; altri, invece, hanno additato alcuni calciatori come colpevoli principali. Nel caos ci è finito anche Ciro Immobile, centravanti della Nazionale, reo di non essere stato incisivo in fase realizzativa.

Italia, la decisione di Mancini su Immobile

Secondo l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ il CT azzurro non ha intenzione di fare a meno di Ciro Immobile. Nonostante le critiche dei tifosi nei confronti dell’attaccante della Lazio, Immobile resterà uno dei perni dell’attacco azzurro, visto che Scamacca e Raspadori non hanno ancora completato il processo di maturazione con Sassuolo.

Proprio per questo motivo è previsto un colloquio tra Mancini e l’attaccante in vista degli impegni di Nations League che mettono in palio punti importanti per il ranking FIFA, utili ai sorteggi per gli Europei previsti nel 2024.

Certo, la differenza sotto porta, numeri alla mano, tra il campionato e la Nazionale è notevole. Immobile ha bisogno di ritrovare la giusta condizione mentale per poter incidere anche con la maglia dell’Italia. Per questo motivo Mancini gli concederà ulteriore fiducia, alla caccia delle motivazione che sembrano oramai perdute dopo la batosta del mese scorso.