Keita si riprende il Cagliari: il nuovo piano di Mazzarri dopo la Juve

Keita titolare per il rush finale? Mazzarri potrebbe rivoluzionare l’attacco del Cagliari in vista delle ultime sei partite. Rossoblù risucchiati nel baratro della lotta salvezza e pronti a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di restare aggrappati alla massima serie

Dopo la sconfitta interna contro la Juventus, il Cagliari è pronto a ripartire dalla sfida casalinga contro il Sassuolo. Il match contro i bianconeri, a prescindere dal risultato negativo, ha fornito a Mazzarri alcuni spunti fondamentali per il rush finale di campionato.

Sei partite alla fine della corsa salvezza, gli isolani saranno chiamati alla prove del nove per cercare di restare aggrappati alla Serie A in vista della prossima stagione e in chiave futura. Ottimi segnali tattici dopo il match contro la Juve, così come l’ennesimo ottimo impatto sul match di Keita Balde.

L’attaccante senegalese, di fatto, potrebbe rivelarsi un’arma decisiva per le ultime sei gare, e non è escluso che Mazzarri possa riservargli maggiore minutaggio già dal prossimo match contro il Sassuolo. Un nuovo piano di rilancio per cercare di accrescere la qualità del gioco offensivo del Cagliari.

Cagliari, Keita titolare? Mazzarri pensa alla novità offensiva

Il periodo poco brillante di Joao Pedro (a prescindere dal gol messo a segno contro la Juventus), e la condizione fisica di Pavoletti leggermente altalenante, potrebbe spingere Mazzarri a valutare la carta Keita Balde anche come nuovo attaccante titolare.

Ipotesi complicata, ma non impossibile. L’unica certezza, almeno per il momento, è che l’ex Inter, Lazio e Monaco sarà utilizzato con maggiore costanza nella parte finale della stagione. Mazzarri potrebbe ragionare anche su un potenziali tridente con Joao Pedro alle spalle del tandem offensivo Keita-Pavoletti.