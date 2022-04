Calciomercato Inter, deciso il futuro del bomber: arriva l’ufficialità

Inter, attenzione ai futuri scenari di mercato: arriva l’ufficialità che può cambiare il futuro del bomber, anche i tifosi restano sorpresi.

La vittoria col Verona ha rilanciato l’Inter nella corsa Scudetto e confermato la formazione di Simone Inzaghi come una delle principali candidate alla vittoria finale. Anche perché il doppio stop di Milan e Napoli ha facilitato il sorpasso da parte dei nerazzurri.

Adesso, la volata di primavera sarà da vivere con i pugni e i denti stretti, nella speranza che al traguardo non accadano imprevisti di sorta. Dall’esito di questa stagione, dopotutto, molto può dipendere in vista della prossima.

In particolare sul mercato, dove Ausilio e Marotta sono già al lavoro per programmare l’Inter del 2023. Tra i profili maggiormente seguiti, quelli di casa Sassuolo. Non solo Davide Frattesi, ma anche e soprattutto Gianluca Scamacca.

Inter, occhio all’ufficialità: Scamacca ha rinnovato col Sassuolo sino al 2026

L’attaccante italiano è in cima alla wish-list dei nerazzurri, ma anche in cima a quella di tanti top club europei. Lo sa bene l’AD Carnevali, che è riuscito a blindare anche l’ex Roma con un rinnovo di contratto sino al 2026.

Come comunicato ufficialmente dal Sassuolo, Scamacca si legherà alla formazione emiliana per altri quattro anni, in attesa che il mercato poi faccia il suo corso. Una firma che acuisce il potere di richiesta dei neroverdi in sede di trattativa e che spaventa ulteriormente le eventuali pretendenti al ragazzo.

Dopotutto, Inter o chiunque sarà, il Sassuolo non sembra intenzionato a fare sconti per i propri gioiellini. Il nome di Scamacca può essere uno dei principali candidati alla cessione, ma le richieste dei neroverdi sono nette e chiare: servirà una cifra estremamente importante per portare via il bomber da Reggio Emilia. Ancor di più dopo il rinnovo ufficiale.