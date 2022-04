Mondiali, colpo di scena Iran: l’annuncio spiazza i tifosi

A poche settimane dalle polemiche sul divieto d’ingresso per le donne allo stadio, l’Iran ha comunicato una novità riguardo i Mondiali.

Qualche settimana fa avevano destato particolare scalpore i video dove si vedevano gli iraniani vietare alle donne l’accesso allo stadio per assistere ai match della nazionale di calcio. Video che avevano portato anche alla dura presa di posizione da parte della FIFA.

Qualcuno era arrivato anche a proporre l’esclusione dell’Iran dai prossimi Mondiali. Una proposta che, a quanto pare, si è risolta nella classica bolla di sapone in quanto lo stesso Iran ha appena stretto un fondamentale accordo con il paese ospitante dei Mondiali 2022: il Qatar. Una decisione che indirettamente pone fine a qualsiasi velleità di ripescaggio da parte di altre nazionali.

Stando a quanto riporta Al-Jazeera, l’Iran e il Qatar stanno lavorando per potenziare i collegamenti tra i due paesi in vista dei Mondiali. I due stati infatti affacciano entrambi sul Golfo Persico e l’isola iraniana di Kish dista solo 40 minuti di volo da Doha, capitale del Qatar.

Mondiali, accordo Iran-Qatar per ospitare i tifosi

Attualmente i collegamenti tra i due paesi sono garantiti da 72 voli giornalieri. In previsione dei Mondiali si cercherà di aumentare tale numero a 100, potenziando soprattutto i collegamenti dall’isola di Kish a Qatar. I ministri dei due paesi si sono infatti incontrati proprio sull’isola e hanno discusso di questo accordo in vista della massima rassegna calcistica. In previsione dei Mondiali dovrebbero anche essere allentati i visti di ingresso per viaggiare tra i due paesi.

Per l’Iran tale accordo potrebbe essere un volano fondamentale anche per il turismo locale, mentre per il Qatar si punta a risolvere il problema della grandezza del paese e della mancanza, a livello numerico, di strutture in grado di accogliere tutti i tifosi. Inoltre il basso costo della vita in Iran potrebbe essere un richiamo allettante per tutti quei tifosi che economicamente non possono permettersi le costose strutture qatariote e che quindi, al prezzo di un volo di 40′, potrebbero decidere di risparmiare usufruendo del soggiorno in Iran.