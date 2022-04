“Mi sarei aspettato…”: Napoli, la rivelazione dopo la batosta

Dopo la batosta per il Napoli di De Laurentiis e Spalletti è arrivato lo sfogo dai piani alti del club: “Sono sorpreso e perplesso”.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis rischia grosso. Il club partenopeo deve fare i conti con l’inchiesta plusvalenze che rischia di minare la serenità della rosa in vista del rush finale. Il club rischia di pagare a caro prezzo l’arrivo di Victor Osimhen. L’operazione di mercato, infatti, è finita nel mirino di Giuseppe Chinè. I 70 milioni, compresi i cartellini di Karnezis, Manzi, Palmieri e Liguori, hanno fatto scattare l’allarme.

Per questo motivo il Tribunale Federale ha deciso di usare il pugno duro nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del suo Napoli, e di procedere anche contro Juventus, Genoa, Sampdoria, Empoli, Parma e Pisa. Le due squadre di Serie B sono in guai ancora peggiori: i loro conti gonfiati, qualora fossero serviti per l’iscrizione al campionato, costerebbero la penalizzazione o la retrocessione nel campionato inferiore.

Caso Plusvalenze, parla l’avvocato del Napoli

Intervenuto ai taccuini di ‘La Repubblica’, il legale della SSC Napoli Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Sono molto sorpreso, mi sarei aspettato una richiesta di proscioglimento pieno o una proposta più mite. Più che sorpreso sono perplesso dinanzi a queste richieste di sanzioni. I dirigenti coinvolti sono chiamati a rispondere per una unica operazione che è l’unica che non arriva dall’indagine condotta dalla Procura di Torino”.

Poi prosegue: “Sul valore di Osimhen non si può scherzare. E’ stato acquistato a 72 milioni e ora vale oltre 100 milioni, forse addirittura il doppio. Ma di cosa stiamo parlando? I valori delle contropartite tecniche erano in linea con i valori di mercato”. E conclude: “Poi la giurisprudenza, statale e sportiva, più volte ha affermato che non è possibile individuare criteri standard per le valutazioni dei calciatori. Questa è una operazione condotta con trasparenza, con un calciatore di indubbio valore”.