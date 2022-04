Incredibile UEFA, interviene il TAS: niente stangata e club graziato

Da pochi minuti è arrivata l’ufficialità dellla decisione del TAS di ribaltare la stangata della UEFA per club europeo.

Dopo le bellissime sfide di ieri tra il Real Madrid ed il Chelsea e Bayern Monaco e Villarreal, questa sera ci saranno gli altri due quarti di finale di ritorno della Champions League: Liverpool-Benfica ed Atletico Madrid-Manchester City. Se la sfida tra i ‘Reds’ e i lusitani sembra già decisa, visto l‘1-3 dell’andata a favore della squadra di Klopp, quella tra Guardiola e Simoneone è tutta ancora da giocare.

Il match di andata, infatti, è terminato 1-0 a favore del Manchester City, lasciando il discorso qualificazione completamente aperto. La partita dell’Etihad Stadium ha portato con sè tante polemiche tra i due allenatori a causa della scelta di Simeone di giocare tutti i 90 minuti nella propria area di rigore.

Il tecnico argentino ha così risposto ieri in conferenza stampa alle critiche ricevute da Guardiola: “Non condivido le critiche quando sono sprezzanti. Tutti sono liberi di esprimere la propria opinione, ma tra colleghi ci sono vari modi di parlare ed io ne ho solo uno, ovvero il rispetto per gli altri sempre”. Per Simeone, nonostante le polemiche, è arrivata un’ottima notizia.

Il TAS sospende la stangata della UEFA: niente chiusura parziale questa sera per il Wanda Metropolitano

Il TAS ha sospeso provvisoriamente la sanzione della UEFA. La Commissione d’Appello, infatti, aveva disposto lunedì la chiusura parziale dello Stadio Wanda Metropolitano per colpa dei saluti nazisti fatti da alcuni sostenitori dei ‘Colchoneros’ durante la partita di andata contro il Manchester City di Guardiola.

L’Atletico Madrid ha così annunciato la lieta notizia: “Il TAS ha risposto in maniera positiva alla nostra richiesta ed ha sospeso provvisoriamente la chiusura dello stadio. All’impianto potranno accedere tutti i tesserati ed i tifosi in possesso dell’abbonamento”. Dopo questa decisione, quindi, questa sera il Wanda Metropolitano sarà sold out.