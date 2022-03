Svanberg, dopo lo United ecco il City: uomini di Guardiola in arrivo

Le prestazioni di Mattias Svanberg non passano inosservate agli occhi delle big inglesi: emissari di Guardiola in arrivo

La stagione del Bologna fin qui è stata al di sotto delle aspettative del club, che si aspetta quanto meno una posizione finale nei primi dieci posti della classifica. Sinisa Mihajlovic, però, è consapevole dei limiti della propria squadra nella lotta con le varie Verona, Sassuolo e Torino. I rossoblù fanno fatica a vincere dall’inizio del 2022: l’unica soddisfazione ottenuta fin qui è stato il 2-1 al Dall’Ara contro uno Spezia in difficoltà.

A fine anno potrebbe essere attuata una rivoluzione. Si è fatto il nome di Gattuso per la panchina e di Sartori come direttore sportivo, anche se strapparlo all’Atalanta è molto complicato. E anche alcuni calciatori potrebbero andar via: il ciclo di Mihajlovic sembra giunto al termine e per quelli in scadenza nel 2023, o sarà rinnovo o cessione per evitare l’addio a parametro zero. Uno di questi è Mattias Svanberg.

Bologna, le big visionano Svanberg

Nel match di ieri tra Fiorentina e Bologna, degli osservatori del Manchester United si trovavano all’Artemio Franchi per visionare da vicino Svanberg. Il centrocampista svedese ha il contratto in scadenza nel 2023 e la scorsa estate era stato cercato anche da diverse big italiane, come Juventus e Milan. E alla lunga lista dei top team che lo stanno seguendo, si è aggiunto anche il Manchester City.

Secondo quanto raccolto da SerieANews.com, infatti, il Manchester City sarà presente il 3 aprile a San Siro per Milan-Bologna per osservare Svanberg da vicino. Una grande occasione per il centrocampista classe ’99: a questo punto, il rinnovo col Bologna si fa sempre più complicato.