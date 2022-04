Ex Juventus nel caos: è successo dopo l’eliminazione del Bayern Monaco

Bayern Monaco nel caos dopo l’eliminazione dalla Champions League: preso di mira anche l’ex Juventus, ecco cos’è successo

Il Bayern Monaco, per la seconda edizione consecutiva, si è fermato ai quarti di finale di Champions League. A sorpresa il Villarreal ha eliminato il club tedesco e i tifosi non hanno preso bene quanto avvenuto nella giornata di martedì.

Martedì 12 aprile, dunque, il Bayern Monaco è sceso in campo con l’obiettivo di vincere contro il Villarreal per accedere alla semifinale di Champions League. Al gol di Lewandowski ha però risposto, allo scadere del match, Chuwueze. Siglando il gol che ha permesso agli spagnoli di passare il turno.

Un risultato inaspettato con il Villarreal che ha vinto di misura ed è passato alla fase successiva della competizione europea. I tifosi del Bayern non hanno preso bene quanto accaduto e nel mirino delle accuse è rientrato anche e soprattutto il direttore sportivo del club, Hasan Salihamidzic. Sono arrivate anche minacce di morte per l’ex centrocampista della Juventus.

Bayern Monaco fuori dalla Champions League e minacce per Salihamidzic: ecco cos’è successo all’ex Juventus

Il Bayern Monaco, dopo la sconfitta in Spagna e il pareggio in casa contro il Villarreal, è stato messo sotto accusa dai propri tifosi. Che in questa stagione, dopo l’eliminazione dello scorso anno allo stesso punto della competizione, si sarebbero aspettati di più. Nel mirino, dunque, è finito anche il direttore sportivo. Hasan Salihamidzic era già stato identificato come maggior colpevole dell’addio di Hans Flick (passato sulla panchina della Germania come CT). A riferirlo è ‘Bild’.

La moglie del ds, Esther Copado, tramite il proprio profilo ‘Instagram’, ha inoltre svelato che l’intera famiglia è stata minacciata di morte dopo l’eliminazione del club dalla Champions. La donna ha infatti pubblicato alcuni messaggi ricevuti, come ad esempio “Se lui non lascerà il Bayern useremo i coltelli su di te e su vostro figlio”. Un comportamento ignobile, che non può essere associato a un tifo vero e soprattutto sano. Così ha voluto, perciò, rispondere alle minacce ricevute la moglie di Salihamidzic: “Che diritto avete di attaccare la nostra famiglia? In questo modo poi. È così che fanno i tifosi? Mi dispiace per chi ragiona in questo modo”.