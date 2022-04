Alle 18.45 spazio all’Europa League con il match che vedrà impegnata l’Atalanta, chiamata a fare la partita contro il Lipsia.

Continua il sogno europeo per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo il pareggio incoraggiante nel match di andata in Germania, la Dea è chiamata a confermare quanto di buono anche tra le mura amiche. Arriva il Lipsia, che dal canto suo proverà a fare di tutto per portare a casa la vittoria e conquistare il passaggio del turno.

Un momento cruciale per la stagione dei nerazzurri che dovranno dare tutto il possibile per tenere a bada una compagine che in questi anni ha dimostrato grande solidità anche in Europa. La spinta del pubblico bergamasco sarà ovviamente fondamentale per arrivare al massimo risultato possibile.

Gasperini ha studiato tutte le contromisure necessarie, ma adesso toccherà campo dire se l’Atalanta sarà meritevole di approdare alle semifinali di Europa League. In quel di Bergamo c’è grande attesa per una partita che tutta la città aspetta, ed in generale un’occasione imperdibile per imporre il proprio marchio in Europa.

Atalata-Lipsia, le probabili formazioni

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; Scalvini, De Roon; Pessina, Koopmeiners, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gasperini. A disp. Sportiello, Rossi, Cittadini, Djimsiti, Pezzella, Freuler, Miranchuk, Mihaila, Muriel, Boga, Malinovskyi.

LIPSIA (3-5-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Dani Olmo, Angelino; Nkunku, André Silva. Allenatore: Tedesco. A disp. Martinez, Tschauner, Klostermann, Halstenberg, Mukiele, Adams, Raebiger, Klefisch, Forsberg, Szoboszlai, Novoa, Poulsen.