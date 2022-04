“Marotta in pole”: calciomercato Inter, la notizia fa sognare i tifosi

I tifosi dell’Inter sognano per il possibile colpo in sede di calciomercato: Beppe Marotta è in pole position per il giocatore

L’Inter è in corsa per vincere il suo secondo scudetto consecutivo e domani ci sarà l’importante sfida con lo Spezia di Thiago Motta. Mancano solo sei giornate alla fine, i nerazzurri ne hanno sette da giocare visto il recupero col Bologna e anche la semifinale di Coppa Italia. E dopo tanti anni di tempi bui sono arrivati gli ottavi di finale di Champions League, che hanno sì testimoniato un divario con le big europee, ma anche dato grande fiducia.

L’obiettivo di Marotta, infatti, resta quello di tenere alto il livello nonostante i tanti addii dell’anno scorso e i problemi finanziari. Attingere dal calciomercato della Serie A potrebbe fare comodo e non poco. Un esempio è l’acquisto di Robin Gosens a gennaio scorso per 15 milioni di euro più 10 di bonus. Ma c’è un altro giocatore molto importante finito nel mirino dell’ad dell’Inter: si tratta di Gleison Bremer, affermatosi come uno dei migliori difensori del campionato.

Inter, il punto su Bremer

Di Bremer ha parlato Fabrizio Romano, esperto di mercato, nel corso del suo podcast Here We Go: “Ci sono squadre straniere che si muovono concretamente per Bremer, anche perché ha giocato in modo eccellente contro Inter, Juventus e Milan. Bisogna dire, però che Marotta resta in pole position. Il club nerazzurro si è mosso da tempo e anche dal lato del giocatore è molto avanti. Col Torino non è ancora chiusa, ma l’Inter resta davanti a tutte le altre”.

Molto probabilmente Bremer la prossima stagione giocherà in un club che disputerà la Champions League. Meritatissimo per le prestazioni con la maglia del Torino. L’Inter potrebbe essere la scelta giusta, visto l’utilizzo costante della difesa a tre da parte di Simone Inzaghi. Da tenere in considerazione anche le possibili cessioni che potrebbe concludere Beppe Marotta.