Atalanta, salti di gioia per i tifosi: esulta anche Gasperini

Nel tardo pomeriggio di domani l’Atalanta scenderà in campo contro il Lipsia: in palio c’è l’accesso in semifinale di Europa League

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è chiamata ad affrontare, nella giornata di domani alle 18:45, il Lipsia al Gewiss Stadium. Andrà infatti in scena la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il risultato parziale è per ora sull’1-1.

Gian Piero Gasperini, quindi, è intervenuto poco fa in conferenza stampa in occasione della sfida che impegnerà la sua Atalanta contro il Lipsia. Domani sera, alle ore 18:45 al Gewiss Stadium, i nerazzurri saranno chiamati a mettercela tutta per strappare il pass di accesso alla semifinale di Europa League.

“Entrambe le squadre – ha esordito in conferenza Gasperini – puntano a vincere. E per continuare ad andare avanti, deve per forza di cose esserci una squadra vincitrice. Proveremo in tutti i modi a conquistare la semifinale. Superare il turno dei quarti significa accedere in semifinale, cosa che rappresenterebbe un traguardo storico oltre che fantastico per noi”.

Atalanta, Gasperini parla del Lipsia e rassicura i tifosi sulle condizioni di Zapata: “È stato recuperato”

L’Atalanta fatica in Serie A, dov’è attualmente scesa in ottava posizione con 51 punti. La corsa all’Europa è però ancora aperta, così come tutto è ancora aperto e possibile in Europa League. Dopo l’1-1 della gara di andata, la Dea dovrà cercare domani contro il Lipsia di ottenere a tutti i costi la vittoria. Solo così potrà accedere alla semifinale della competizione.

Nel corso della conferenza stampa, Gasperini ha anche fatto riferimento a Duvan Zapata e alle sue condizioni dopo i problemi fisici che l’hanno tenuto lontano dal campo di gioco per diversi mesi. Attaccante fondamentale che, nel corso di questa stagione, è mancato troppo a lungo. Il tecnico nerazzurro ha perciò affermato: “Duvan non ha mai avuto o mostrato problemi a livello mentale. Ha poi superato i problemi fisici avuti precedentemente. È stato perciò recuperato, cosa che potuto dimostrare già nelle partite giocate”.