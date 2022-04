Juve, ansia infortuni e le novità su McKennie: i dettagli

Nuovi infortuni in casa Juve e cresce l’ansia in vista del finale di stagione. Emergenza totale a centrocampo. Allegri dovrà fare a meno anche di Arthur, fermatosi nell’allenamento di ieri a causa di un problema alla caviglia

Non c’è pace per Allegri e per la Juventus. Nuovo campanello d’allarme a centrocampo dopo l’infortunio di Arthur. Il problema alla caviglia riscontrato dal giocatore brasiliano potrebbe costringerlo a uno stop di circa 15 giorni. Quasi certa la sua assenza in vista del match contro il Bologna.

L’assenza di Arthur andrà ad aggiungersi agli infortuni di Locatelli e McKennie. Il primo dovrà stare fuori per circa un mese, mentre il centrocampista americano, stando a ciò che riportano le ultime indiscrezioni, potrebbe recuperare entro fine aprile-inizio maggio. McKennie potrebbe bruciare le tappe e tornare subito a disposizione.

Allegri dovrà correre immediatamente ai ripari per affrontare l’emergenza. Non è escluso che il tecnico bianconero possa chiamare in causa (a partita in corso) il giovane Miretti. Il centrocampista dell’Under 23, come già accaduto nelle ultime giornate di campionato, sarà aggregato alla prima squadra fino a fine stagione.

Infortuni Juve, allarme centrocampo: Zakaria e Rabiot unici disponibili

Emergenza totale in mezzo al campo con Zakaria e Rabiot unici centrocampisti di ruolo a disposizione di Allegri. Il tecnico sarebbe pronto ad adattare Bernardeschi nel ruolo di mezz’ala, ma salvo clamorosi colpi di scena, la Juventus sopperirà alle assenze dei suoi centrocampista con il passaggio sistematico al 4-2-3-1.

Zakaria e Rabiot in mezzo al campo con Cuadrado, Dybala e Morata sulla trequarti a sostegno dell’unica punta. Il tecnico della Juventus incrocerà le dita per cercare di recuperare alcuni centrocampisti per il rush finale di stagione.