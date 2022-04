Cinque acquisti e sei cessioni: Allegri stravolge la Juve

Il piano acquisti della Juve punterà forte su quattro rinforzi. Arrivabene e Cherubini proveranno a sostituire Dybala in maniera immediata, ma attenzione anche alle strategie per il nuovo centrocampo

La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per quel che riguarda i prossimi obiettivi di mercato. Zaniolo resta in cima alle preferenze della società bianconera, ma la richiesta di circa 60-70 milioni di euro starebbe frenando l’entusiasmo di Arrivabene e Cherubini in vista dell’imminente sessione estiva.

Detto questo, come noto, i bianconeri starebbero lavorando con grande insistenza anche sull’affare Rudiger. Il centrale difensivo tedesco si svincolerà dal Chelsea il prossimo 30 giugno, ma servirà un’offerta da circa 7 milioni di euro annuii per convincere il giocatore a dire sì.

Zaniolo, Rudiger, un nuovo terzino sinistro e due centrocampisti: la Juventus è pronta a rifarsi il look puntando anche su una forte riduzione dei costi d’ingaggio e al ringiovanimento della rosa. In difesa piace anche Milenkovic, primo candidato qualora dovesse complicarsi in maniera definitiva l’ingaggio di Rudiger.

Acquisti Juve, a centrocampo piace Milinkovic Savic: attenzione alle cessioni

Caccia a un nuovo terzino sinistro con Marcos Alonso nuovo obiettivo del mercato bianconero. L’ex Fiorentina, attualmente ai margini delle scelte di Tuchel, potrebbe tornare di moda per la corsia mancina dei bianconeri. A centrocampo piace particolarmente Milinkovic Savic, con Pogba prima alternativa al centrocampista serbo. Da non sottovalutare anche la pista Jorginho, pedina ideale per coprire alla perfezione il ruolo di play maker davanti alla difesa.

Per quel che riguarda il capitolo cessioni, invece, la Juventus saluterà quasi sicuramente Chiellini (possibile avventura in MLS), Dybala (già definitivo il suo mancato rinnovo), Alex Sandro e Arthur. Il terzino brasiliano piace al Barcellona, mentre Arthur potrebbe lasciare Torino con la formula del prestito biennale. L’Arsenal osserva interessata.