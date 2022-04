Milan, pessime notizie in arrivo: l’annuncio è una mazzata

Domani sera il Milan giocherà contro il Genoa, ma in giornata c’è stato un annuncio che ha portato una ‘mazzata’ in casa rossonera.

Dopo il pareggio di domenica per 0-0 contro il Torino di Ivan Juric, il Milan domani sera scenderà in campo al Meazza contro il Genoa di Blessin. I liguri sono in piena lotta per non retrocedere e cercheranno di fare di tutto per strappare almeno un punto, ma i rossoneri hanno l’obbligo di vincere.

Stefano Pioli ha così presentato oggi in conferenza la partita contro il Genoa: “Giochiamo per vincere e siamo delusi quando non ci riusciamo. Sappiamo cosa ci sta mancando, ma ho visto i calciatori convinti, dobbiamo cercare di fare qualcosa in più tutti. Siamo forti e dobbiamo crederci fino alla fine”.

Il tecnico ha poi continuato: “Siamo stati primi per tanto tempo e non stai lì solo per fortuna. C’è stata un po’ di sfortuna nelle ultime gare, ma dobbiamo dare qualcosa in più. Abbiamo qualità e daremo il massimo fino alla fine perché ci crediamo. Non dipende più da noi? Dipende sempre da noi se vinciamo o meno. Abbiamo le qualità per fare tanti punti, i conti si fanno alla fine”.

Milan, l’annuncio di Pioli su Ibrahimovic è una mazzata: “Starà fuori per circa dieci giorni”

Pioli si è anche soffermato sulle condizioni di Ibrahimovic, dando un brutto annuncio ai tifosi rossoneri: “La sua situazione è chiara: non sarà a disposizione per circa dieci giorni e speriamo di recuperarlo per la fine della stagione. Ci sono alcuni problemi fisici che arrivano. Non siamo alla presenza di nessuna scelta sbagliata. Il suo futuro? Non penso che sia cambiato qualcosa. Ibra ha tutto per fare la scelta migliore e noi saremo con lui qualsiasi scelta faccia”.

Il tecnico ha poi concluso il suo intervento: “Il Genoa? La sconfitta contro la Lazio è stata pesante dal punto di vista del risultato, ma non della prestazione. Loro giocano un calcio semplice ed efficace. Abbiamo studiato qualcosa per avere dei vantaggi. Perché segniamo di meno? Siamo rimasti pericolosi, ma gli avversari hanno preso delle contromisure. Fischi a Kessie? Lui sta bene ed è motivato. I tifosi saranno con noi fino alla fine”.