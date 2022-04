Roma-Zaniolo, quale futuro? L’annuncio non lascia dubbi

Zaniolo regala spettacolo con la Roma, è già doppietta contro il Bodo/Glimt: occhio all’annuncio della società, però, non lascia dubbi.

In un Olimpico che assomiglia ad una bolgia dantesca, la Roma è già avanti 3-0 contro il Bodo/Glimt. Un risultato tanto tondo quanto netto, che ha già ribaltato il risultato dell’andata (2-1 per i norvegesi), quando non siamo giunti nemmeno all’intervallo.

In un primo tempo stellare, Abraham e Zaniolo stanno illuminando il terreno della Capitale. Prima l’inglese con una rete di pura rapina, poi la doppietta elegante e di classe del fantasista italiano.

Una doppietta che respinge le tante critiche ricevute nel corso della stagione e che danno tregua ai rumors sul futuro di Zaniolo e della Roma. Soprattutto, due reti che fanno quasi il paio con le parole, nel pre-partita, dal DS Thiago Pinto.

Roma-Zaniolo, l’annuncio di Thiago Pinto non lascia dubbi

Così, ai microfoni di ‘Sky Sport’, il direttore sportivo dei giallorossi ha commentato così il momento di forma dell’ex Inter: “È un giocatore molto importante per noi, l’ho ribadito anche in occasione della partita contro la Salernitana. Sapevo e avevo la certezza che sarebbe stato fondamentale per noi”, chiude il portoghese sul rientro in formazione di Zaniolo.

Poi, Thiago Pinto ammette l’annata difficile del giovane fantasista: “Non ci sono dubbi, questa è stata una stagione particolare per lui. È tornato a giocare con costanza dopo due anni dove è stato fuori per i tanti infortuni. Oggi non possiamo che essere contenti: è tornato nell’undici titolare per darci una mano”.

Parole nette, dunque, quelle di Thiago Pinto, che non lasciano dubbi (almeno) sul presente di Nicolò Zaniolo. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, il classe ’99 resta al centro del progetto Roma e del progetto Mourinho, per un finale di stagione che i giallorossi sperano di vivere alla grande, tra campionato e coppa.