Annuncio della Roma sulla situazione di Nicolò Zaniolo: il gioiellino giallorosso sta vivendo una stagione complicata

La Roma in questi minuti sta giocando in Norvegia sul campo del Bodo Glimt. L’obiettivo è quello di vendicare sportivamente il 6-1 di qualche mese fa. La squadra di Mourinho è diversa, così come quella di Knutsen, che potrebbe scrivere la storia del club. La Conference League è però un obiettivo dei giallorossi, che potrebbero tornare a vincere un titolo dopo tredici anni. Importante sarà l’apporto di Nicolò Zaniolo, al centro delle voci di mercato negli ultimi mesi.

Si è parlato di Zaniolo in ottica Juventus, che dirà addio a Paulo Dybala a fine stagione. Il centrocampista giallorosso, però, non si è ancora espresso ai massimi livelli dopo i due gravi infortuni subiti. Ci sarebbe anche l’interesse del Napoli, che ha popolato le prime pagine dei quotidiani in questi giorni. Insomma, il futuro del giocatore è ancora tutto da decifrare e a tal proposito sono arrivate le dichiarazioni di Tiago Pinto.

Roma, le parole di Tiago Pinto su Zaniolo

Tiago Pinto, dg della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match col Bodo Glimt: “Zaniolo al momento deve solo pensare a recuperare da questo piccolo problema al flessore, non ci sono problemi. E’ la prima stagione dopo due infortuni, deve ritrovare campo e fiducia con un nuovo fisico. Si parla sempre di mercato a Roma, ma di lui siamo soddisfatti”. Intanto, Mourinho farà ancora meno del suo gioiellino in questa sfida europea.

E tra Macedonia del Nord e Turchia, con la maglia dell’Italia, Zaniolo ha giocato solo 46′ dove sembrava molto fuori dal gioco di Mancini. Il suo ‘nuovo’ fisico sta facendo la differenza, certo. La sua crescita passerà proprio dalla sua integrità fisica e dalla sua attitudine nell’affrontare le partite.