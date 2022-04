Lazio, colpo a sorpresa per Sarri: vuole il suo pupillo al Napoli

Maurizio Sarri, oggi allenatore della Lazio, programma il prossimo mercato insieme alla società e nella lista dei desideri c’è un calciatore del Napoli.

Il primo anno di Sarri sulla panchina biancoceleste non ha corrisposto del tutto le aspettative. Probabilmente il calcio che ci si aspettava sarebbe stato più spumeggiante, ma per apprezzare le idee del tecnico ex Napoli è sicuramente necessario del tempo, affinché i giocatori possano assimilarlo, nonché i giusti innesti con determinate caratteristiche.

La pazienza dei tifosi e della società è stata comunque ripagata da una seconda parte di stagione soddisfacente, anche per la posizione che la squadra occupa in classifica: la Lazio contende un posto in Europa sia ai rivali della Roma che Atalanta e Fiorentina.

Ciò aumenta l’appeal della Lazio anche agli occhi dei prossimi futuri calciatori. A tal proposito, in vista della prossima stagione, mister Sarri pare abbia il desiderio di ritrovare un calciatore allenato ai tempi del Napoli.

Lazio, Sarri sogna Mertens per la prossima stagione: i dettagli

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, uno dei principali innesti per il gruppo della Lazio sarà realizzato nella posizione tra trequarti e attacco. In tal senso il profilo più caro all’allenatore sarebbe quello di Dries Mertens. Sarri avrebbe pensato a lui per occupare tale ruolo, avendolo allenato già al Napoli e avendo lavorato con lui a una vera e propria trasformazione di ruolo.

La posizione di Mertens con il Napoli andrà sicuramente definita nelle prossime settimane. Il belga ha un grande rapporto con la società e un vincolo molto molto stretto con la città. Da parte del giocatore non ci sono dubbi sulla volontà di rinnovare l’accordo in scadenza, quindi la parola finale sarà degli azzurri, i quali hanno a disposizione un’opzione per prolongare automaticamente di un’altra stagione. Da discutere verosimilmente sarà la questione ingaggio, che il Napoli vorrebbe contenere. Le prossime settimane saranno decisive.