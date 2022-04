“Sembrava fatta…”: PSG, svolta sul futuro per Donnarumma e compagni

Per il PSG potrebbe esserci una svolta inaspettata in vista della prossima stagione e potrebbe coinvolgere anche Gigio Donnarumma.

Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG. L’allenatore ha vissuto un’annata divisa a metà tra le critiche e l’esaltazione. Da inizio stagione si discute in merito alla possibilità che questa possa essere l’ultima stagione disulla panchina del. L’allenatore ha vissuto un’annata divisa a metà tra le critiche e l’esaltazione. Sicuramente a far crollare ogni certezza è stata l’eliminazione del PSG dalla Champions League, mancando così ancora una volta l’obiettivo stagionale.

La sensazione è che nemmeno per l’allenatore argentino sia così prioritaria la permanenza a Parigi. È probabile che anche lui sia alla ricerca di nuovi stimoli e nuove possibilità, magari in un campionato differente quale la Premier League.

Dopo settimane di chiacchiere, la stagione si avvicina al suo termine e arrivano novità differenti su quanto attende il PSG nel prossimo futuro.

PSG, il futuro di Pochettino cambia: può restare a Parigi

Secondo quanto riferito da ‘Athletic’, Mauricio Pochettino molto possibilmente non sarà esonerato a fine stagione dal PSG. Nonostante i risultati non abbiano entusiasmato la società e la piazza, in realtà l’argentino godrebbe ancora del supporto del club e potrebbe rispettare il contratto, la cui scadenza è prevista per il 2023.

Una notizia che si rivela fondamentale anche per le strategie di calciomercato del PSG e che potrebbe portare a ragionare anche Gigio Donnarumma. L’estremo difensore italiano ha ottenuto con fatica la stima dell’allenatore, dovendo condividere il posto con Keylor Navas, inizialmente considerato come un intoccabile e sopportato anche dallo spogliatoio, soprattutto dai sudamericani. Ad ogni modo, sarà inevitabile fermarsi a riflettere sulle possibilità sul fronte del mercato e sui necessari cambi all’interno della rosa, oltre alla necessità di sistemare la situazione interna. Il clima è rovente nei riguardi di alcuni calciatori, come Neymar, considerati responsabili della debacle europea e di scarso impegno in circostanze chiave.