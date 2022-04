“Questo il vero obiettivo”: Juventus, Allegri rivela tutto e spiazza i tifosi

La Juventus affronterà nella giornata di domani il Bologna: Allegri in conferenza appare chiaro e rivela qual è l’obiettivo stagionale

La Juventus scenderà domani in campo contro il Bologna all’Allianz Stadium per disputare la 33^ giornata di campionato. L’obiettivo è vincere il match per restare ancorati saldamente al quarto posto della classifica, occupato ora con 62 punti.

La corsa alla qualificazione in Champions League è, ora come ora, il principale impegno della Juventus in Serie A. Nulla è ancora deciso in vetta e la lotta Scudetto sembra essere più aperta che mai, ma stando a quanto detto da Massimiliano Allegri lo scopo della stagione resta quello di centrare almeno il quarto posto. Roma e Lazio inseguono i bianconeri rispettivamente al quinto posto i giallorossi (con 57 punti) e al sesto posto i biancocelesti (con 55 punti).

Allegri, perciò, ha voluto fare il punto della situazione in casa bianconera nel corso della conferenza di quest’oggi. In vista del match da giocare domani alle ore 18:30 contro il Bologna, il tecnico è stato chiaro. Anche perché non sarà una gara semplice, visto che i rossoblù hanno già messo in difficoltà ultimamente il Milan, non facendo andare i rossoneri oltre lo 0-0 a San Siro. Complice anche la voglia di fare bene in onore del proprio mister Mihajlovic che non sta vivendo un momento semplice.

Juventus, Allegri non cambia idea e dichiara in conferenza: “L’obiettivo stagionale è il quarto posto, ci siamo”

Come riferito allora da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Al momento possiamo essere soddisfatti di quanto abbiamo fatto. Il vero obiettivo stagionale è questo: piazzarci almeno al quarto posto. E tra le prime quarte ci siamo. Siamo quarti ma mancano comunque diverse partite”. Un obiettivo questo senza dubbio insolita per la Juventus e per i propri tifosi.

“C’è soddisfazione – prosegue il tecnico bianconero – per la crescita della squadra e anche per come stiamo continuando a lavorare, anche se mi dispiace per l’eliminazione dalla Champions League. Così come per l’aver perso la Supercoppa. L’importante, però, è vedere se abbiamo messo le basi per affrontare al meglio il futuro. E quest’anno abbiamo fatto anche cose buone”.