Milan-Genoa, scoppia la polemica: stoccata in diretta di Blessin

Dopo la sconfitta di questa sera del suo Genoa contro il Milan, Blessin ha mandato una stoccata in diretta.

Dopo la vittoria dell’Inter per 1-3 contro lo Spezia, il Milan ha battuto a San Siro questa sera il Genoa per 2-0 con le reti di Leao e Messias. I liguri non hanno mai mollato, ma la squadra di Pioli ha sicuramente meritato il successo. I rossoneri adesso sono tornati in vetta con un punto di vantaggio sulla ‘Beneamata’ che, però, ha sempre una gara in meno.

I nerazzurri, infatti, recupereranno solo il prossimo 27 aprile la gara dell’Epifania contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Se il Milan si è ripreso il comando della classifica, il Genoa è rimasto penultimo. La squadra genoana contro i rossoneri ha tenuto bene il campo, ma è stata pochissime volte pericolosa.

Alexander Blessin, ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato così la prestazione dei suoi giocatori contro il Milan: “Sono abbastanza contento di quello che hanno fatto i ragazzi questa sera. Siamo riusciti a vincere tanti duelli a centrocampo, ma siamo stati poco pericolosi in zona offensiva”.

Milan-Genoa, la stoccata di Blessin: “L’arbitro ha fischaito sempre in favore del Milan”

Il tecnico genoano ha mandato anche una ‘stoccata’ al direttore di gara Chiffi: “Negli episodi 50 e 50 l’arbitro ha fischiato sempre in favore del Milan, ma comunque complimenti a loro per il successo. Partita? Questa è la strada che deve seguire il Genoa per salvarsi, dobbiamo a continuare a giocare come abbiamo fatto questa sera”.

Blessin ha poi terminato il suo il suo intervento: “Come affrontare la gara contro il Cagliari e il derby contro la Sampdoria? Con l’aiuto del dodicesimo uomo. Sono comunque felice di come la squadra interpreta le partite, non solo contro i grandi team, e questo può essere molto importante nelle prossime due partite”.