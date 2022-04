DIRETTA Fiorentina-Venezia: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Fiorentina-Venezia, match della trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 16.30.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Fiorentina-Venezia, gara valida per il trentatreesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la viola di Vincenzo Italiano ospita i lagunari di Paolo Zanetti in un match che vale molto per entrambe le formazioni.

Dopo il successo contro il Napoli di Luciano Spalletti, i padroni di casa puntano ancora alla zona Europa, obiettivo che resta vivo vista la classifica generale. Il Venezia, invece, reduce da sei sconfitte di fila, cerca il successo per provare ad uscire dalla zona retrocessione dell’elenco ed allontanare gli spettri della Serie B. A dare il via al match è il signor Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Affatatto. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Tolfo.

Fiorentina-Venezia, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Nastasic, Quarta, Amrabat, Duncan, Callejon, Ikoné, Saponara, Piatek, Kokorin.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Fiordilino, Busio; Johnsen, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Lazar, Svoboda, Ullmann, Tessmann, Kiyine, Peretz, Aramu, Nani, Nsame.