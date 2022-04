Napoli, salti di gioia per i tifosi: può esultare anche Spalletti

Il Napoli è chiamato a far bene contro la Roma, per non cedere il passo nella corsa Scudetto: in conferenza stampa ha parlato così Spalletti

Lunedì 18 aprile alle ore 19:00, il Napoli scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare la Roma di José Mourinho. Il primo obiettivo per il partenopei, dopo il ko casalingo con la Fiorentina, è quello di non lasciare ulteriore margine a Milan e Inter nella corsa Scudetto.

Lunedì di Pasquetta, dunque, il Napoli sarà impegnato contro la Roma per la 33^ giornata di Serie A. Una gara non semplice, visto il momento di forma vissuto dai giallorossi. Sia in campionato sia in Europa, dove appunto come unica italiana è rimasta solamente la squadra di José Mourinho in Conference League.

Luciano Spalletti, a tal proposito, ha parlato in conferenza stampa. Un big match in cui nessuna delle due squadre è disposta a rallentare la propria corsa nella classifica di campionato. Il tecnico partenopeo ha parlato di come il gruppo si stia preparando. Ma ha poi voluto aggiungere alcune informazioni importanti riguardo le condizioni di Fabian Ruiz.

Napoli-Roma, Spalletti parla delle condizioni di Fabian Ruiz: “L’ho visto meglio, è sulla via per tornare a essere top”

Luciano Spalletti, in conferenza stampa pre Napoli-Roma, ha parlato in questo modo della gara: “Per i numeri in classifica, le vittorie di Milan e Inter riducono le nostre possibilità. Ma per me e per noi le intenzioni non cambiano. Dobbiamo provare a vincere la partita, a prescindere da chi sia il nostro avversario”.

Su Fabian Ruiz e sul suo ritorno a una condizione ottimale, il tecnico ha rivelato: “L’ho visto meglio è sulla via di tornare a mostrare al meglio tutte le sue qualità. Per tornare ad essere al top. Ha meno fastidio con la pubalgia, ne ha sofferto. È sicuramente uno dei calciatori che può essere scelto all’inizio della gara per farlo giocare dal 1’”. Una buona notizia per la squadra e per i tifosi che contano ancora tanto sullo spagnolo.